Ronaldo, buon compleanno! Tanti auguri al fenomeno per i suoi 45 anni

Ronaldo Luis Nazario de Lima, meglio noto solo come Ronaldo o ancor meglio come “il Fenomeno”, oggi spegne ben quarantacinque candeline.

BUON COMPLEANNO – Arrivato all’Inter dal Barcellona nell’estate del 1997 dopo una storica operazione di mercato, con la maglia dell’Inter ha realizzato ben 59 gol in 99 presenze totali, molte delle quali rimaste impresse nella storia, come il gol memorabile nella finale della Coppa UEFA 1998 contro la Lazio. Tecnica, velocità e classe da vero fenomeno, Ronaldo è ritenuto uno dei giocatori più forti di sempre. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione di Inter-News.it per Ronaldo Luis Nazario de Lima, che oggi compie 45 anni.