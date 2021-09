FOTO – Gagliardini esalta la prestazione: «Vittoria da squadra, da Inter!»

Gagliardini, entrato nel secondo tempo di Fiorentina-Inter, al termine del match vinto in rimonta ha esaltato la prestazione della squadra attraverso i social.

DA SQUADRA – Gagliardini esalta la prestazione della squadra che ha vinto in rimonta ieri in casa della Fiorentina: “Una vittoria da Squadra. Una vittoria da Inter!”. Di seguito il post pubblicato su Instagram.

Il centrocampista sui social sottolinea “una vittoria da Squadra” con la S maiuscola. In campo nel secondo tempo di Fiorentina-Inter, il suo recupero è fondamentale per le scelte di Simone Inzaghi a partita in corso, e non solo.