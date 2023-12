Tajon Buchanan è sempre più vicino a diventare il primo calciatore canadese nella storia dell’Inter. L’esterno canadese arriva per colmare l’assenza di Cuadrado e non solo.

NESSUN VUOTO – Il matrimonio tra Tajon Buchanan e l’Inter sembra avvicinarsi sempre di più. Il canadese arriva così a risolvere l’emergenza nerazzurra a destra, permettendo a Juan Cuadrado di recuperare con calma dall’operazione al tendine d’Achille. Tuttavia l’ingaggio di Buchanan non offre (solo) una risposta immediata a un problema momentaneo, bensì porta con sé altri due vantaggi da non sottovalutare.

AMBO I LATI – Buchanan è un laterale destro nell’accezione più ampia del termine. In 67 presenze con il Club Brugge ha giocato 20 volte da terzino destro, 8 da quinto di centrocampo e addirittura 11 da ala nel 4-3-3 dei belgi. Tuttavia le restanti 28 presenze lo hanno visto disimpegnarsi egregiamente anche a sinistra. Con lui l’Inter troverebbe quindi un prezioso jolly esterno, in grado di essere impiegato su entrambe le fasce a seconda dell’occorrenza. Ma anche limitandosi solo alla corsia destra, Buchanan appare il rinforzo ideale, su cui serve però lavorare in un aspetto.

CRESCITA STUDIATA – Nell’Inter Buchanan si giocherebbe il posto con Denzel Dumfries, attuale plenipotenziario della fascia destra. E il canadese ha moltissime cose in comune con l’olandese, tanto in fase offensiva quanto in fase di non possesso, come si può vedere dal confronto (i dati sono forniti dal nostro partner FootData):

Confrontando i dati della scorsa stagione per completezza statistica, si vede che Buchanan e Dumfries hanno prestazioni molto simili. L’unica cosa in cui al momento il numero 2 dell’Inter è superiore è la finalizzazione. Dumfries partecipa decisamente di più alla produzione offensiva, soprattutto in termini di creazione di occasioni chiave. Arrivando già a gennaio, però, Buchanan avrà tutto il tempo di studiare l’applicazione che Simone Inzaghi richiede per i suoi esterni. Spostando la pressione su un futuro (?) compagno di squadra.

PROSPETTIVA CHIARA – Per i dati appena visti, appare sensato considerare Buchanan un backup quasi perfetto di Dumfries. E questo aspetto può aiutare l’Inter anche fuori dal campo. Piegando a proprio favore il tavolo su cui si sta discutendo il rinnovo dell’olandese. Che ad oggi può fare leva sull’indiscutibile mancanza di concorrenza, nonostante la soluzione interna rappresentata da Matteo Darmian. Ma che con il quasi certo arrivo di Buchanan avrà meno forza contrattuale dalla sua parte. E si vedrà obbligato a ridurre le sue pretese sul nuovo contratto. O a facilitare la ricezione di offerte nelle prossime sessioni di mercato. Facendo in entrambi i casi il bene dell’Inter.