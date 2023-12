Taremi, possibilità per gennaio? L’Inter ha già deciso

L’Inter è stata chiara sulla situazione in attacco. Il club nerazzurro segue Mehdi Taremi, Alfredo Pedullà sul proprio sito spiega tutto.

TRATTATIVA – Mehdi Taremi è il primo attaccante che l’Inter segue, ma non per gennaio. L’iraniano è in scadenza a giugno con il Porto e vuole andare via, il club nerazzurro ci lavora per portarlo a Milano a parametro zero. Per gennaio non sono previsti investimenti nel reparto offensivo, servirebbe una cessione ma le offerte dall’Arabia Saudita per Alexis Sanchez non sono ancora arrivate. Certamente le cose possono cambiare durante il mese di gennaio, per ora l’orientamento è quello di rimanere con il cileno e Marko Arnautovic.

fonte: alfredopedulla.com