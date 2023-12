Buchanan regalo di Natale: è la risposta a ogni problema dell’Inter

Buchanan è il nome caldo per il mercato dell’Inter in vista della finestra invernale di riparazione. Il jolly destro del Club Brugge è il nome giusto per aiutare la squadra di Inzaghi nella seconda parte di stagione, ma in ogni caso non sarà facile inserirlo subito negli schemi

TALENTO GREZZO – Il Natale non è più alle porte ma è entrato nel vivo. E con esso i regali tanto attesi. Quelli di casa Inter sono legati perlopiù al calciomercato di gennaio. Mercato di riparazione a tutti gli effetti per Simone Inzaghi, che continua a pagare almeno una lacuna in ogni reparto. In attacco, per via dell’emergenza alla minima assenza. A centrocampo sulla fascia destra, a causa dello stop forzato di Juan Cuadrado ma non solo. E in difesa sul centro-destra, visto che i braccetti sono spesso costretti ad agire da esterni a tutta fascia. Si arriva così all’unico potenziale acquisto invernale in grado di essere presentato come regalo di Natale: Tajon Buchanan, che è da tempo sul taccuino nerazzurro. Il classe ’99 canadese del Club Brugge compirà 25 anni a febbraio. Non è più un ragazzino di belle speranze, bensì un talento grezzo da valorizzare in un sistema di gioco funzionale. Oltre che in un ambiente più competitivo. Buchanan può essere la risposta automatica a tutti i problemi di Inzaghi. L’alter ego di Cuadrado che si presenta come backup di Denzel Dumfries sulla destra ma essendo un’ala capace all’occorrenza di giocare anche come terzino. In pratica un attaccante travestito da difensore per diventare un centrocampista adatto al 3-5-2 inzaghiano. Al di là dell’investimento, in ogni caso importante per il mese di gennaio, il lavoro da fare è tanto ma interessante: Buchanan può essere la prossima scommessa sotto la cura Inzaghi. E magari la risposta a tutti i punti interrogativi della sua Inter.