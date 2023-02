Brozovic torna titolare in Inter-Udinese, ma la regia non è ancora brillante

Inter-Udinese ha visto il ritorno tra i titolari di Marcelo Brozovic. Il croato però ha dimostrato di aver bisogno di giocare per ritrovare la versione migliore di sé.

RITORNO DA TITOLARE – Da Udinese-Inter a Inter-Udinese. Brozovic ha chiuso un suo ideale cerchio. Per quanto le partite non siano più equivalenti tra andata e ritorno, per una casualità i bianconeri si sono trovati nel destino del croato. L’ultima partita giocata nel 2022 è stata anche quella del suo ritorno nel 2023. Come è andata la partita? La risposta è così così. Una simile assenza infatti non poteva non lasciare scorie. E Brozovic ha dimostrato sul campo di non avere in mano la squadra come nei giorni migliori.

I NUMERI – Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Brozovic si è mosso e ha cercato di riportare in campo la sua regia itinerante, per così dire. I tocchi totali sono 63, con 58 passaggi realizzati all’89%, di cui 30 in avanti e 13 sulla trequarti, a conferma del suo dinamismo. Numeri anche buoni. Ma per lui una specie di compitino. Al croato è mancata quella capacità di tenere legata e ordinata tutta la squadra.

POSTO DA RIPRENDERE – Brozovic non ha giocato male. Ma la capacità di leggere gli spazi, di trovarsi sempre al posto giusto, di far girare la palla in modo semplice e fluido, non è stata quella dei giorni migliori. C’è un po’ di ruggine. Manca anche un po’ di intesa coi compagni. Ormai comprensibilmente abituati ad un altro regista. Il croato dovrà riprendersi il posto di partita in partita. Una cosa impensabile ai tempi di Udinese-Inter.