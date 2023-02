Calhanoglu entra in corsa in Inter-Udinese e cambia volto alla gara

Hakan Calhanoglu entra a partita in corsa in Inter-Udinese e imprime una svolta decisiva nel match, contribuendo alla vittoria finale.

SOLIDA CERTEZZA – Hakan Calhanoglu è uno dei big che Simone Inzaghi sceglie di far riposare in Inter-Udinese. Non capitava dal 1° novembre, dall’inutile trasferta in casa del Bayern Monaco. Ma dopo un’ora di gioco, sull’1-1, il tecnico capisce di non poter più fare a meno del suo miglior centrocampista. E piazza la staffetta con Marcelo Brozovic, che non giocava dal 1′ proprio dalla gara di andata coi friulani. Un cambio che consente ai nerazzurri di dare la svolta decisiva alla gara. E che dimostra ancora una volta l’estrema affidabilità del turco (qui la sua pagella). Vediamo come il numero 20 ha inciso sull’accelerata finale.

APPROCCIO GIUSTO – Con il suo ingresso, Calhanoglu prende per mano i compagni e aiuta tutta la squadra ad alzare il baricentro di gioco. E non è un caso che l’Inter raddoppi pochi minuti dopo l’entrata in campo del turco (sette per la precisione). Con proprio il numero 20 nerazzurro a condurre la ripartenza nell’occasione, e ad allargare il gioco su Federico Dimarco, che servirà poi Henrikh Mkhitaryan per la bellissima volée del 2-1. In meno di mezz’ora, il numero 20 tocca 28 palloni in tutto, arrivando al tiro in due occasioni. Ma, soprattutto, è il giocatore più preciso dell’Inter, col 95% dei passaggi riusciti. Ennesima dimostrazione della sua qualità in regia. E candidatura fortissima per una maglia da titolare in Champions League, mercoledì sera contro il Porto.