Brozovic porta il ghiaccio in Milan-Inter: per Inzaghi un lusso

Marcelo Brozovic parte dalla panchina in Milan-Inter (0-2) di ieri. Ma il suo ingresso si rivela ugualmente prezioso, per Inzaghi e per tutta la squadra.

LUSSO EXTRA – Marcelo Brozovic guarda la prima ora di Milan-Inter dalla panchina. All’ultimo Simone Inzaghi gli preferisce infatti Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Dando ai nerazzurri una trazione maggiormente offensiva, che si traduce infatti in un doppio vantaggio. Poi, allo scoccare dei primi sessanta minuti, il tecnico nerazzurro regala un po’ di riposo a Henrikh Mkhitaryan, autore dello 0-2 e già ammonito. E si concede il lusso di giocare l’ultima mezz’ora con Brozovic freschissimo. Traendone il massimo vantaggio.

PARTITA IN GHIACCIO – Brozovic subentra al 61′ di Milan-Inter e viene accolto dai compagni come l’addetto al ghiaccio di un barbecue tra amici. Il croato prende in mano le chiavi del centrocampo, e permette ai nerazzurri di sfiatare il pressing rossonero. In poco più di mezz’ora tocca appena 25 palloni, una miseria per lui, ma lo fa con la ben nota pulizia sopraffina, completando il 91% dei passaggi tentati. Un dato che assume tutt’altro valore se lo si interpreta in modo leggermente diverso: sbaglia appena 2 passaggi su 21. Solo Mkhitaryan, proprio il compagno da lui sostituito, ha fatto meglio (95% di precisione). Il vice-capitano nerazzurro mette così le sue doti superiori di gestione della palla al servizio della squadra, mantenendo l’elevata qualità al centro. Che in Milan-Inter di ieri ha fatto la più grande differenza.