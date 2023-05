Trevisani: «All’Inter 7,5 e Milan 5,5. Ma occhio al ritorno, c’è Leao!»

Trevisani ha fatto le sue pagelle in merito all’Euroderby fra Milan e Inter, semifinale d’andata vinta dai nerazzurri 0-2. Il giornalista sottolinea l’assenza di Leao

PAGELLE − Riccardo Trevisani, dal Foro Italico per Sport Mediaset, ha giudicato la semifinale d’andata fra nerazzurri e rossoneri: «Champions League di altissimo livello per quanto riguarda le due semifinali. Tra le quattro squadre coinvolte, però, il Milan è parsa quella più in difficoltà sia per l’ottima prova dell’Inter che per l’assenza di Leao, troppo importante. Pagelle: 5,5 ai rossoneri, le attenuanti ci sono sia per il valore che per l’assenza appunto del portoghese; 7,5 all’Inter, prova straordinaria, fantastica, cattiva, convinta, tecnica. Continuità da Riad e in campionato, ha messo un piede nella lotta verso la finale. Ma occhio al ritorno dove ci sarà Leao».