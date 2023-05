Milan-Inter si decide a centrocampo: masterclass della mediana nerazzurra

Milan-Inter (0-2), semifinale di andata di Champions League, si decide a centrocampo. La mediana nerazzurra sovrasta gli avversari, indirizzando nettamente la gara.

LINEA PERFETTA – Milan-Inter inizia con una novità sorprendente. Ossia Simone Inzaghi che preferisce Hakan Calhanoglu a Marcelo Brozovic in cabina di regia. Con i fidi scudieri Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan accanto. E ancora una volta la scelta del mister nerazzurro si rivela vincente. Perché la mediana dell’Inter gioca una gara a dir poco eccellente. Palleggiando in faccia alle controparti rossonere, e confermandosi un reparto tra i migliori di questa Champions League. E non un caso che il premio di MVP sia andato a un centrocampista dell’Inter in 6 delle 11 gare disputate finora. Con Mkhitaryan a proseguire il trend ieri sera. Tuttavia, ribadiamo, è tutto il centrocampo dell’Inter a distinguersi.

DIGA INSUPERABILE – Nella prima mezz’ora di Milan-Inter va in onda un’autentica masterclass della mediana nerazzurra. In cui l’assist (e il palo) di Calhanoglu e il gol di Mkhitaryan sono solo la punta dell’iceberg. Perché i tre centrocampisti sono bravissimi a disinnescare lo sterile possesso palla rossonero, e a rilanciare le folate offensive. E più di molti dati (i tre titolari accumulano 116 tocchi secondo FBref.com, che salgono a 139 con l’ingresso di Marcelo Brozovic), è la loro heatmap (presa da WhoScored) a esaltare la prestazione di ieri:

Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono stati l’ago della bilancia della semifinale di andata di Champions League. L’albero motore nerazzurro ha delineato e guidato il ritmo dell’euroderby, sovrastando nettamente gli avversari. Per approccio mentale, in primis. Senza mollare mai un centimetro, giocando concentrati dal primo all’ultimo minuto. E poi per qualità tecnica, grazie alla visione di Calhanoglu e alla capacità di Mkhitaryan di incidere nei momenti migliori. Insomma, l’ennesima prova di manifesta superiorità per il centrocampo nerazzurra.