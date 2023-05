Inter di qualità contro il Milan. Tiene accesa la fiamma del calcio italiano – TS

L’Inter batte con forza e qualità il Milan e dimostra che il calcio italiano ha ancora qualcosa da dire (vedi articolo). Tuttosport pensa alla finale di Champions League.

MODELLO ITALIANO – Ieri sera l’Inter ha posto la prima, piccola, pietra per murare la qualificazione alla finale di Champions League. Il 2-0 messo a segno contro il Milan dimostra la superiorità della squadra di Simone Inzaghi, come anche la differenza di prestazione con quella di Stefano Pioli. Come riporta Tuttosport, infatti a San Siro l’Inter ha fatto vedere di saper essere molto più funzionale, determinata, concentrata e di poter letteralmente annientare il Milan. Ovvio che, rispetto alla semifinale fra Real Madrid e Manchester City, disputata il giorno precedente, quella dell’Euroderby risulta una partita molto meno esteticamente godibile. Rimane, però, un dato di fatto. Una delle due italiane alla finale di Champions League ci arriverà con estrema certezza. L’Inter, per ora, sembra la favorita per merito e forza ad aggiudicarsi il posto sul volo per Istanbul. Ciò non significa che i problemi e le preoccupazioni del calcio italiano sono svaniti nel nulla. Piuttosto, testimonia il fatto che l’Italia rappresenta ancora un ben preciso modello calcistico e che, nonostante le difficoltà, esso funziona ancora.

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago