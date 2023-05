Brozovic risale in cattedra: unico in tripla cifra in Inter-Lazio

Marcelo Brozovic chiude Inter-Lazio (3-1) tra i migliori in campo dei nerazzurri. Una prestazione assoluta per il regista croato, che lavora una quantità industriale di palloni.

DI NUOVO AL CENTRO – C’è tanto merito di Marcelo Brozovic nel secondo tempo di Inter-Lazio, i cui i padroni di casa ribaltano lo svantaggio. Il numero 77 ritrova le chiavi giuste per il centrocampo, e guida la manovra nerazzurra in maniera impeccabile. Servendo in un colpo solo tutte le specialità della casa: tanta corsa, pulizia di calcio e quantità industriali di palloni toccati. E non chiude da MVP solo perché Romelu Lukaku e Lautaro Martinez producono 2 dei 3 gol dell’Inter. La prestazione del croato rimane comunque pressoché perfetta.

PADRONE ASSOLUTO – Brozovic è letteralmente ovunque in Inter-Lazio, percorrendo 13,8 km in totale (fonte: report della Lega Serie A). Ovviamente, nessuno corre quanto lui sul prato di San Siro. E tocca più di 100 palloni in tutta la gara, 110 per la precisione. Grazie alla mappa di WhoScored, vediamo anche dove arrivano i suoi tocchi:

Brozovic domina completamente il gioco, tornando ai livelli precedenti a questa – a lungo sfortunata – stagione. E sbaglia appena 8 passaggi su 88, completandone quindi 80 (40 dei quali in avanti) con una precisione del 91%. Per di più, chiude in doppia cifra anche per quanto riguarda i recuperi. In totale 12, più di chiunque altro sia sceso in campo ieri. Numeri che testimoniano due cose: una prestazione totale di Brozovic, innanzitutto. E una splendida notizia per l’Inter, in vista dell’infuocato finale di stagione.