Inter, rimonta epica sulla Lazio! 3-1 nel segno di Lautaro Martinez

L’Inter batte la Lazio a San Siro per 3-1. Rimonta eroica dei ragazzi di Inzaghi che rimontano il vantaggio biancoceleste arrivato nel primo con Felipe Anderson (qui report)

SECONDO TEMPO – L’Inter batte in rimonta la Lazio e si rilancia prepotentemente nella corsa per un posto alla prossima Champions League. Dopo un primo tempo che aveva visto una buona prova dei nerazzurri, costretti però ad inseguire per il gol di Felipe Anderson, nella ripresa la squadra di Inzaghi parte subito a marce altissime cercando una rimonta fondamentale. Le occasioni per l’Inter fioccano che sfiora il gol in più occasioni: al 54′ Barella di esterno destro al volo manda fuori di nulla su cross di Dimarco. Al 65′ miracoloso Provedel sulla conclusione ravvicinata dell’esterno. Al 66′ altra occasione nerazzurra con Dumfries che da buona posizione non riesce a deviare il pallone verso la porta. Al 72′ monumentale occasione fallita da Lautaro Martinez, entrato nel secondo tempo, che si fa anticipare da Casale all’ultimo secondo. E il preludio alla rimonta nerazzurra: al 77′ il Toro batte Provedel su filtrante di Lukaku. All83′ la rimonta è completa: grande cross di Lukaku dalla sinistra e Gosens, in spaccata, non lascia scampo al portiere biancoceleste. Nel finale arriva anche il 3-1: erroraccio di Vecino in disimpegno che serve l’ex compagno Lautaro Martinez. Il Toro, con un rimpallo, supera Provedel e deposita in rete il gol dell’apoteosi nerazzurra. L’Inter sale a 57 punti, appaiata a Milan e Roma in classifica al quarto posto. La Lazio rimane seconda a 61 punti.

INTER-LAZIO 3-1

Felipe Anderson 30′, Lautaro Martinez 78′, 90′. Gosens 83′.