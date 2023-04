Tanta Inter poi Acerbi horror! Lazio avanti a San Siro al 45′

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Inter-Lazio, sfida valevole per la trentaduesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Termina 0-1 il primo tempo di Inter-Lazio, sfida fondamentale nella corsa ad un posto per la prossima Champions League. La prima occasione per l’Inter arriva al 4′: percussione centrale di Brozovic che arma il sinistro dal limite su cui è bravissimo Provedel. Sulla respinta si fionda Dimarco che rimette in mezzo il pallone senza però trovare un compagno per la deviazione. Al 7′ minuto Immobile risponde con una bella girata su cui Onana è pronto. Azione però vanificata dalla posizione di off-side dell’attaccante biancoceleste. Al 13′ bella discesa di Dimarco sulla sinistra: sul bel cross dell’esterno nerazzurro è bravo Provedel in uscita ad anticipare Lukaku. Al 20′ giallo per Zaccagni che allarga le braccia in contrasto su Barella. Lo stesso centrocampista, innescato da Onana, serve Mkhitaryan al limite: la conclusione di prima dell’armeno però è debole con Provedel che para senza problemi. Al 23′ ancora una bella trama degli uomini di Inzaghi con Brozovic innesca Lukaku che serve un accorrente Darmian: il cross dell’esterno è sulla testa di Correa che però impatta male e spedisce a lato. Un minuto dopo i nerazzurri trovano il vantaggio con Mkhitaryan su assist di Correa dopo una bella corale: vantaggio annullato per fuorigioco dell’argentino. Ma al 30′ arriva la beffa: errore in disimpegno di Acerbi che perde palla al limite dell’area, Luis Alberto e Felipe Anderson combinano e confezionano la rete dello 0-1. Al 35′ ammonizione per D’Ambrosio per un fallo su Zaccagni. Al 36′ l’Inter sfiora il pareggio: ancora l’asse Barella-Mkhitaryan, con la conclusione del numero 22 nerazzurro che finisce alta di poco. Al 40′ altra grande occasione per l’Inter: Lukaku fa la sponda e Barella si coordina al volo dal limite, palla fuori di poco. Al 45′ la Lazio sfiora lo 0-2: Acerbi scivola e perde il pallone a centrocampo, contropiede condotto da Immobile e Felipe Anderson. Sulla conclusione dell’attaccante è bravissimo Onana. Brividi anche sull’angolo finale, con Romagnoli che impegna il portiere dell’Inter.

INTER-LAZIO 0-1

Felipe Anderson 30′