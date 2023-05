Inter-Lazio, tanti sette. Acerbi unico insufficiente. Pagelle – CdS

In Inter-Lazio si sprecano i sette per i giocatori nerazzurri. Tanti promossi ma anche un insufficiente, Francesco Acerbi. Queste sono le pagelle del Corriere dello Sport per quanto riguarda gli uomini di Simone Inzaghi.

VOTI – Due palle perse equivalgono a un gol e mezzo della Lazio, Francesco Acerbi non può che prendere l’insufficienza: per lui un cinque e mezzo. Joaquin Correa non brilla, assieme a Danilo D’Ambrosio prende sei. Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, Matteo Darmian e Federico Dimarco arrivano al sei e mezzo. Robin Gosens, Alessandro Bastoni, Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella sono autentici protagonisti e meritano il sette pieno tra assist siglati, gol annullati e occasioni da rete nitide. I migliori sono due, uno in panchina l’altro in campo. Simone Inzaghi e Lautaro Martinez prendono otto in pagella: i due scardinano la miglior difesa del campionato e portano l’Inter a guadagnare tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Fabrizio Patania