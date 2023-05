Inter, contro la Lazio a un passo dal baratro! Sorti recuperate nel finale – CdS

L’Inter cammina sul filo del rasoio contro la Lazio. I tre gol sul finale ribaltano il risultato e donano tranquillità alla squadra di Inzaghi. Ecco il punto di vista del Corriere dello Sport.

RIBALTA – Inter-Lazio è stata una partita a due volti, come tante disputate finora in Serie A dai nerazzurri. Una sfida che, all’inizio, sembrava in totale controllo da parte della squadra di Simone Inzaghi, è sfuggita dalle mani nel giro di pochi secondi (vedi articolo). Dal gol di vantaggio dell’Inter annullato, alla rete subita per opera della Lazio. A un quarto d’ora dalla fine i nerazzurri stavano per sprofondare nuovamente nel baratro della Seria A. Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, perdere contro la Lazio per il club interista avrebbe significato scivolare al settimo posto in classifica e compromettere la corsa al posto Champions. Per fortuna ma, soprattutto, per merito, l’Inter ribalta con tre gol la sfida proprio nei minuti finali. Il risultato, che rispecchia quanto verificatosi in campo, ripristina la gerarchie nella classifica di Serie A e riapre le speranze anche per il secondo posto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno