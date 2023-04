Inter-Lazio, pagelle: Brozovic porta a spasso chiunque 8, Acerbi 4!

L’Inter domina a San Siro contro la Lazio e ritrova finalmente il successo in casa per 3-1 (vedi report). Marcelo Brozovic domina il centrocampo e si merita un 8 pieno, Francesco Acerbi tradisce nel momento decisivo 4.

ANDRÈ ONANA 6.5 – Alla fine del primo tempo salva lo 0-2 su Ciro Immobile, poi anche su Alessio Romagnoli. Reattività da gatto.

Inter-Lazio, pagelle – DIFESA

DANILO D’AMBROSIO 6 – Non soffre Zaccagni, dal suo anticipo nasce il gol annullato ma si fa ammonire ingenuamente e esce alla fine del primo tempo.

FRANCESCO ACERBI 4 – Disastroso, si dimentica di aver cambiato maglia in estate e regala il gol di Anderson alla Lazio. A fine primo tempo scivola, perde palla a centrocampo ancora una volta e Immobile si avvicina allo 0-2. Giornata da dimenticare, gli si perdona perché è la prima di una stagione perfetta.

– dall’85’ STEFAN DE VRIJ S.V.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Salva un gol già fatto a Felipe Anderson a porta vuota nei minuti finali della prima frazione, ma è troppo impreciso nei cross. Nella ripresa si fa rubare palla in impostazione e viene ammonito per aver fermato Anderson.

Inter-Lazio, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Non è un fattore in fase offensiva, non riesce a rendersi pericoloso ma sopperisce con la solita copertura ottima. Gioca anche da difensore centrale e contribuisce alla spinta finale per la vittoria.

– dal 46′ DENZEL DUMFRIES 5 – Sul cross di Lukaku sbaglia un gol che ha dell’incredibile. A porta vuota invece di andare col sinistro va col destro e non prende neanche il portiere.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Inizia la partita con un sombrero e continua ad alti ritmi e alti livelli. Sulla sponda di Lukaku rischia il gol della domenica al volo di destro. Corre come un forsennato ed è protagonista totale del match.

MARCELO BROZOVIC 8 – Domina completamente il centrocampo, guida la manovra nel migliore dei modi e porta a spasso Cataldi e compagni. La palla per Correa è una perla, ma la spalla dell’argentino è in fuorigioco. A inizio partita va anche vicino alla rete con un tiro da fuori di sinistro. Nella ripresa salva due contropiedi e dalla sua palla recuperata nasce il gol della rimonta.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – È il più pericoloso dell’Inter nel primo tempo. Tira due volte da fuori area, la prima si avvicina alla traversa. Gli viene annullata la rete del momentaneo vantaggio. Il solito fattore per Simone Inzaghi.

– dal 61′ HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Serve Dimarco appena entrato e l’esterno sfiora il gol. Poi sale in cattedra e aiuta la squadra alla rimonta fondamentale per la Champions League.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Indemoniato nei primi minuti della partita, recupera palloni e arriva facilmente al cross. Nella ripresa un suo tiro di sinistro potete viene fermato incredibilmente da Provedel.

– dal 71′ ROBIN GOSENS 7 – Il suo pressing in scivolata è essenziale per il gol di Lautaro Martinez, aggressività ai massimi livelli. Segna un gol stupendo in spaccata di sinistro, ma si fa male alla spalla. Sacrificio premiato per la maglia.

Inter-Lazio, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 7 – Tocca pochissimi palloni, non è coinvolto nel gioco e si nasconde dietro Casale e Romagnoli. Nella ripresa prende fiducia e il cross per Dumfries è preciso, il compagno spreca. La sua sponda per Lautaro Martinez è decisiva, la Lu-La colpisce. Il tocco in pallonetto sul secondo palo per Gosens è da giocatori di qualità incredibile. Due assist perfetti, il secondo tempo è da incorniciare.

JOAQUIN CORREA 5 – Si muove molto, crea spazi alle spalle di Cataldi e partendo da sinistra può essere un’insidia. Non concretizza mai e anche nel gol annullato si fa pescare in fuorigioco millimetrico. Nel secondo tempo sbaglia un cross elementare, poi va in confusione totale. Obbliga Inzaghi alla sostituzione.

– dal 61′ LAUTARO MARTINEZ 7 – Segna in scivolata su assist di Lukaku e dà la scossa che serviva alla squadra. Interrompe il digiuno dell’Inter in casa, poi colpisce ancora per una doppietta favolosa.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – La partita dell’Inter è perfetta, solo Acerbi tradisce nel primo tempo ma i compagni dominano dal primo all’ultimo minuto e vincono per 3-1 lo scontro diretto. Ora il quarto posto è nerazzurro, Inzaghi ritrova continuità nel momento in cui sono richiesti i massimi sforzi in campionato. Lukaku nel secondo tempo guida la rimonta, Lautaro Martinez e Gosens concretizzano quando devono. Chapeau per Simone, le partite decisive non le sbaglia mai e oggi ne è l’ulteriore conferma. Successo ampiamente meritato.

Le pagelle degli avversari: la Lazio di Sarri

LAZIO – Provedel 6; Marusic 6 (Lazzari S.V.), Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 6 (Pellegrini S.V.); Luis Alberto 6, Cataldi 5.5 (Vecino 4), Milinkovic-Savic 5; Felipe Anderson 7, Immobile 5.5 (Pedro 5.5), Zaccagni 5.5 All. Sarri 5