Bologna-Inter è il primo vero spoiler sul mercato: ecco le carte di Inzaghi

Bologna-Inter farà capire molto, forse tutto, sulle idee di Inzaghi in ottica calciomercato. La scelta a cui è chiamato il tecnico nerazzurro arriva nel momento giusto, con oltre tre settimane a disposizione per prendere eventuali provvedimenti correttivi

RITORNO IN CAMPO – Il 3 gennaio apre ufficialmente la finestra invernale del calciomercato in Italia. E il 6 gennaio l’Inter scenderà in campo a Bologna (vedi articolo). Difficile credere che nelle 48-72 ore precedenti vadano in porto grandi operazioni. Al più quelle in uscita ma minori, già note come Facundo Colidio o magari Gabriel Brazao (vedi focus). Per questo Bologna-Inter diventa un appuntamento importante per capire i piani nerazzurri. O meglio, quelli di Simone Inzaghi… a centrocampo. Le carte a disposizione sono note. La scelta sarà importante.

BALLOTTAGGIO IN MEZZO – La squalifica di Hakan Calhanoglu, diffidato e ammonito nell’ultima uscita del 2021 contro il Torino, darà vita al solito ballottaggio a centrocampo. Chi completerà il reparto con Marcelo Brozovic (vedi focus) e Nicolò Barella in Bologna-Inter? I nomi utili sono due, La prima scelta è Arturo Vidal ma l’alternativa sempre pronta è Roberto Gagliardini, che al momento rappresenta una garanzia per Inzaghi. Il ballottaggio tra Vidal e Gagliardini definirà poco. Piuttosto, occhio alle sorprese. In particolare per chi è già sul mercato (vedi focus).

SPOILER DI MERCATO – In realtà, infatti, il vero backup di Calhanoglu in rosa al momento è Stefano Sensi, che a Bologna ha forse l’ultima vera occasione per dimostrare di poter fare parte di questa rosa. Se Inzaghi lo schierasse dal 1′ sarebbe un segnale importante in ottica mercato. Diversamente, l’ipotesi cessione a gennaio inizierebbe a prendere forma. Infine, ci sarebbe anche una quarta opzione, Matias Vecino (vedi aggiornamento), ma in quel caso sarebbe davvero sorprendente vederlo in campo da titolare in Bologna-Inter. Non è da escludere, in ogni caso.