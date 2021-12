Ginter, Inter si fa avanti. Nerazzurri in trattativa con l’agente: l’impressione

Matthias Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach, potrebbe diventare un giocatore dell’Inter a giugno a parametro zero.

IMPRESSIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter si è fatta avanti per portare Matthias Ginter in maglia nerazzurra a parametro zero. Infatti il difensore ha annunciato che non rinnoverà il proprio contratto con il Borussia Monchengladbach. Così andrà a scadenza a giugno e si libererà a zero a giugno. Il club nerazzurro da mesi stava parlando con Gordon Stipic, agente del tedesco nonché lo stesso di Hakan Calhanoglu per comprendere se c’erano possibilità di poter portare il 27enne alla Beneamata. Ora che il calciatore ha deciso di rendere nota la sua decisione la trattativa può entrare nel vivo. E l’impressione è che andrà in porto.

Fonte: SportMediaset.it