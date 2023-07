Bisseck, da Inter-Pergolettese uno spunto. E Inzaghi cambia idea

Yann Bisseck parte titolare in Inter-Pergolettese (10-0), seconda amichevole del precampionato nerazzurro (qui gli highlights). E Inzaghi lo schiera in un ruolo inedito, contraddicendosi.

PRIME VOLTE – Inter-Pergolettese di ieri, secondo impegno pre-stagionale per la squadra di Simone Inzaghi, è stata l’occasione per continuare a osservare l’ambientamento dei nuovi calciatori ingaggiati in questa sessione di mercato. Tra cui il difensore Yann Bisseck, arrivato dall’Aarhus.

COME PREVISTO – In tutta la sua giovane carriera (è un classe 2000), il tedesco di origini camerunensi ha sempre giocato come centrale sinistro di una linea difensiva a tre. E lo stesso Inzaghi era stato chiaro al riguardo: Bisseck sarà il vice di Alessandro Bastoni nella sua Inter. Questo nonostante il numero 31 nerazzurro preferisca usare il piede destro per calciare. Eppure contro la Pergolettese è partito titolare proprio dalla posizione di braccetto destro della difesa dell’Inter. Non sfigurando affatto.

TUTTO SECONDO I PIANI – In Inter-Pergolettese Bisseck disputa tutto il primo tempo da primo difensore di destra dei nerazzurri. E, nonostante i contenuti competitivi quasi inesistenti del match, gioca una partita di grande attenzione. Non soffrendo mai da quel lato, e anzi trovando spazio e gamba per supportare lo sviluppo della manovra sulla destra. Candidandosi a vertice basso del triangolo con Nicolò Barella e Denzel Dumfries, titolari da quel lato. Uno spunto tattico su cui Inzaghi continuerà a lavorare, così da trovare risposte (oltre alle certezze che rispondono al nome di Matteo Darmian) nel vuoto lasciato da Milan Skriniar.