Bisseck, quale sarà il suo ruolo nell’Inter? Inzaghi fa chiarezza

Yann Bisseck è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il tedesco classe 2000 rinforza la difesa, e Inzaghi spiega dove giocherà.

FORZE FRESCHE – Dopo diverse settimane di attesa, ora è ufficiale: Yann Bisseck è un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore tedesco ha firmato il contratto che lo legherà ai colori nerazzurri per i prossimi cinque anni, e ora si attende solo di conoscere quale sarà il suo numero di maglia (sebbene la scelta sembra scontata). Un altro dubbio riguardava la sua posizione nella retroguardia dell’Inter. Ma su questo ha già dato indicazioni piuttosto chiare Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa che inaugura la stagione 2023/24.

Dove giocherà Bisseck nell’Inter?

RUOLO PRECISO – L’indicazione su come Inzaghi intenderà impiegare Bisseck arriva dallo stesso allenatore, ma in modo quasi indiretto. Commentando le necessità di mercato che l’Inter deve ancora coprire, il tecnico ha infatti parlato anche della difesa. Esplicitando che anche quest’anno il titolare di destra in difesa sarà Matteo Darmian. E che in quella casella manca un’alternativa al numero 36. Nonostante Bisseck sia destro di piede, quindi, Inzaghi intende impiegarlo a sinistra, nello stesso ruolo che ricopriva all’Aarhus. Pertanto il tedesco fungerà da backup di Alessandro Bastoni, appena riconosciuto come leader difensivo dell’Inter grazie al rinnovo. Questo almeno all’inizio della stagione, dove Inzaghi ripartirà dalle sue certezze. Che potranno tuttavia cambiare con il tempo, come abbiamo visto nel corso dell’ultima stagione.