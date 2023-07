Cuadrado pronto a partire con l’Inter! Allarme tournée rientrato – TS

Dopo l’esordio in amichevole Inzaghi potrà contare su Cuadrado anche nel corso della tournée in Giappone. TuttoSport informa sulle questioni burocratiche.

A DISPOSIZIONE – Nel corso di questa settimana l’Inter ha, clamorosamente, ufficializzato l’inserimento in rosa del nuovo acquisto Juan Cuadrado. Un colpo questo che, pur essendo a parametro zero, ha fatto discutere – legittimamente – tanto il mondo nerazzurro e non solo. L’innesto di un calciatore d’esperienza a centrocampo, però, è sempre positivo, soprattutto per Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter, però, rischiava di non poter contare su Cuadrado nella tournée pre-stagionale in Giappone a causa di questioni burocratiche. Fortunatamente, informa TuttoSport, le pratiche per il visto sono state sistemate e l’allarme è rientrato. Dopo il debutto in nerazzurro nell’amichevole contro la Pergolettese, il calciatore colombiano potrà iniziare da subito a lavorare intensivamente con la sua nuova squadra durante la preparazione nipponica.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini