Cuadrado rischia di saltare la tournée con l’Inter: il motivo dell’intoppo

PRIMO STOP – Juan Guillermo Cuadrado ieri ha firmato con l’Inter e oggi ha svolto i primi allenamenti ad Appiano Gentile. Stamattina Simone Inzaghi ha guidato la prima seduta del giorno, mentre quella pomeridiana è iniziata pochi minuti fa. In collegamento da Appiano Gentile nella diretta di Sky Sport 24, Silvia Vallini ha annunciato come Cuadrado rischi di saltare la tournée in Giappone che prenderà il via la prossima settimana. Questo per motivi legati al visto, che rischia di non avere in tempo.