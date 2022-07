Bellanova, altra chance per farsi vedere. In attesa di Dumfries

L’Inter come noto questa sera alle 20:30 sfida il Monaco a Ferrara nel secondo test ufficiale del ritiro nerazzurro. Sulla corsia di destra ci sarà Raoul Bellanova, di nuovo.

TEST – Sarà un modo per riprovarci e per far vedere la stoffa di cui è fatto questo ragazzo. Raoul Bellanova, oggi contro il Monaco a Ferrara, tornerà a calpestare la fascia destra dell’Inter con la volontà di dimostrare a tutti il suo livello. Contro il Lugano delle sue caratteristiche si è visto poco, se non a sprazzi. Oggi, in un impegno sicuramente più alto di livello, Bellanova dovrà dimostrare di poter essere da Inter e di poter insidiare Dumfries a destra. L’olandese è ovviamente il titolare con Inzaghi che lo ha cresciuto e fatto diventare un top nel ruolo. Bellanova dal canto suo dovrà giocarsi le sue carte perché il ruolo dell’esterno, complice anche la tanta corsa, è un ruolo che verrà spesso cambiato durante la stagione. E già oggi a Ferrara potrà essere la sua chance di far bene.