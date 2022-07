VIDEO – Dybala mania in Serie A ma con offerte basse. Inter nemmeno citata

Paulo Dybala svincolato continua a far gola a tanti, soprattutto in Serie A. Le piazze di Napoli e Roma sognano l’ex numero 10 della Juventus… ma in modalità saldi più che estremi. E l’Inter? Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

