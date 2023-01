Bastoni, necessario evitare uno ‘Skriniar 2’: Inter muoviti in fretta!

Mentre in casa Inter si pensa – giustamente – all’imminente problema legato al mancato addio di Milan Skriniar con conseguente addio, è necessario anche preallarmarsi in vista del prossimo futuro. Con Alessandro Bastoni e il suo contratto in scadenza nel 2024.

GESTIONE DA BOCCIARE – La gestione della situazione legata a Milan Skriniar, in casa Inter, ha fatto acqua da tutte le parti. Prima la decisione di portare il rinnovo contrattuale a un anno dalla scadenza. Poi la scelta di provare a venderlo. Per infine trattenerlo nella speranza di vederlo rinnovare a mercato concluso. Una speranza che è di fatto morta, dal momento che Skriniar ha deciso di accettare la maxi-offerta del PSG e lasciare così la società a giugno a parametro zero. Un duro colpo per le casse già martoriate dell’Inter, che potrebbe presto trovarsi nella stessa situazione con Alessandro Bastoni.

SITUAZIONE DA EVITARE – Già, perché Alessandro Bastoni ha il contratto in scadenza nel 2024. E le premesse per uno “Skriniar parte 2” sono sul tavolo. Arrivare in estate a un anno dalla scadenza e con possibili pretendenti sul mercato (come fu lo scorso anno nel caso del Tottenham) potrebbe far ricadere l’Inter nella stessa situazione. Ecco perché è necessario agire d’anticipo e sedersi al tavolo delle trattative con Bastoni prima che la sessione di calciomercato estiva inizi. Altrimenti il rischio è quello di svendere un altro patrimonio della società. O, peggio ancora, perderlo a zero.