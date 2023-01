Satriano, Inter-Empoli per mettersi in mostra in una stagione non brillante

Inter-Empoli in programma lunedì sera a San Siro non sarà certamente una partita banale per Martin Satriano. L’attaccante di proprietà nerazzurra in prestito ai toscani, infatti, avrà un’occasione per mettersi in mostra di fronte alla sua squadra. Rialzando una stagione, fin qui, numericamente poco brillante.

OCCASIONE – Martin Satriano ha collezionato un totale di 16 presenze in questo campionato con la maglia dell’Empoli. Con un solo gol e un assist all’attivo. Numeri non esaltanti per un attaccante, sebbene il prestito in Toscana serva più per il suo percorso di crescita personale che non per vincere la classifica cannonieri. Detto questo, per impressionare l’Inter – che dovrà decidere del suo futuro – serve molto di più. L’occasione è proprio la sfida di lunedì sera a San Siro, dove l’uruguaiano potrà mettersi in mostra di fronte alla dirigenza e al tecnico Simone Inzaghi. La speranza è naturalmente che la difesa nerazzurra lo riesca a gestire.