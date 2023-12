Bastoni risale in cattedra: in Inter-Lecce numeri da regista

Alessandro Bastoni è uno dei migliori in campo in Inter-Lecce (2-0). Il difensore italiano tiene in mano i fili della manovra nerazzurra.

CHIAVI IN MANO – Inter-Lecce di ieri sancisce il ritorno in pompa magna di Alessandro Bastoni. Che fino a ieri non stava vivendo il migliore dei suoi avvii di stagione, complice anche un problema fisico. Contro i pugliesi invece ritrova lo smalto dei tempi migliori, agendo da principale regista dei nerazzurri (qui il suo voto). Confermando inoltre un feeling davvero ottimo con Carlos Augusto, con cui non si pesta mai i piedi. Ma è col pallone tra i piedi che Bastoni diventa un valore aggiunto, e i numeri della sua partita lo confermano.

DEUS EX MACHINA – Scorrendo il report della Lega Serie A, il dato è scontato: Bastoni è il giocatore che tocca più palloni di tutti in Inter-Lecce, 89 in totale. E di conseguenza è anche quella che realizza più passaggi (68), sbagliandone appena 2. Inutile evidenziare che nessuno è così preciso (97% di passaggi riusciti). E dalla mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored possiamo osservare come Bastoni sia un elemento chiave della manovra a tutto campo:

A confermare la ritrovata condizione del numero 95, che gli permette una parte più attiva nel gioco, c’è anche il dato sulla corsa. Con 10,274 km percorsi lungo Inter-Lecce, Bastoni è il quinto giocatore per performance atletica. In una partita in cui Hakan Calhanoglu si prende un turno di riposo, Bastoni si conferma una certezza in fase di costruzione arretrata.