Bentornato Barella! Inter-Lecce in versione tuttocampista

Nicolò Barella chiude Inter-Lecce col gol del 2-0 finale (qui gli highlights). Sublimando una prestazione totale, da autentico centrocampista box-to-box.

CAPITANO CON MERITO – Con Lautaro Martinez fermo ai box, Nicolò Barella indossa la fascia di capitano in Inter-Lecce. E la onora con una delle sue migliori prestazioni stagionali. In cui il gol del 2-0 finale è solo la ciliegina sulla torta. Il numero 23 agisce da vero leader della squadra, muovendosi per il campo con lucidità. E permettendo ad Hakan Calhanoglu di scendere sotto il suo solito ritmo. Tanto da diventare lui per certi versi il regista nerazzurro. Offrendo a compagni e tifosi una prestazione da centrocampista totale.

UOMO-OVUNQUE – Con 85 palloni giocati (fonte: report ufficiale della Lega Serie A) Barella è il secondo giocatore più attivo nell’Inter, dietro al compagno Alessandro Bastoni (protagonista di questo focus). E la mappa di questi 85 tocchi (presa da Whoscored) evidenzia la prestazione da “tuttocampista” del numero 23:

Barella rinforza egregiamente la catena destra del campo, assieme a Matteo Darmian e all’MVP Yann Bisseck. Ma da centrocampo in su diventa l’autentico deus ex machina dell’Inter. Dei 62 passaggi complessivi (91% corretti), ne realizza 41 in avanti e ben 22 dalla trequarti offensiva in su: nessuno meglio di lui tra tutti i giocatori scesi in campo. E sembra quasi superfluo sottolineare come sia il nerazzurro con la miglior performance atletica: è in ogni zona del terreno anche grazie agli 11,5 km percorsi in Inter-Lecce. Numeri che tratteggiano la miglior versione di Barella, che tifosi e compagni si augurano di vedere con continuità nei prossimi mesi.