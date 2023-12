VIDEO – Inter-Lecce 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Lecce, posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DISTACCO CONFERMATO – Inter-Lecce 2-0 nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A. L’Inter risponde alla Juventus e ribadisce il suo +4 sulla seconda. Primo tempo dove Marko Arnautovic continua sulla falsariga del gol sbagliato contro il Bologna: in una circostanza Wladimiro Falcone si salva come può, in un’altra l’austriaco manda incredibilmente a lato solo davanti al portiere del Lecce. Da un angolo di Hakan Calhanoglu girata di Yann Bisseck sul primo palo e palla sulla traversa. Al Meazza qualcuno pensa possa essere una partita stregata come mercoledì, ma al 43′ l’asse Calhanoglu-Bisseck si ripete e sulla punizione del turco il colpo di testa del tedesco vale l’1-0. È il suo primo gol in Serie A e con l’Inter. Nella ripresa il Lecce ci prova, ma non impensierisce realmente Yann Sommer. Punteggio in bilico fino al 78′, poi giocata folle di Arnautovic che con un magnifico colpo di tacco libera Nicolò Barella per il raddoppio. Tutti a esultare con l’austriaco, che si riscatta con un’invenzione splendida. Nel finale entra Benjamin Pavard e sulla linea Falcone (prima prodigioso su Kristjan Asllani) gli nega il 3-0.

Video con gli highlights di Inter-Lecce dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.