Barella, prestazione da centrocampista totale in Inter-Udinese: i numeri

Nicolò Barella è uno dei protagonisti di Inter-Udinese. Al numero 23 manca solo il gol, ma la sua è una prestazione da centrocampista totale.

TUTTOCAMPISTA – La prestazione di Nicolò Barella in Inter-Udinese è la miglior rappresentazione della definizione di “centrocampista totale” o “centrocampista box-to-box”. Il 23, fresco “centenario” nerazzurro e prossimo al rinnovo, è il protagonista assoluto del primo tempo, che conclude con 7 tiri totali, di cui 2 ben piazzati verso la porta. Un dato sorprendente ma fisiologico, considerando che nei primi 45 minuti Barella ha agito da collante tra mediana e attacco, quasi nel ruolo di trequartista. Anche per questo, ma non solo, termina la gara come uno dei migliori.

Barella in Inter-Udinese: analisi della sua gara

DISAMINA – Prima della sfolgorante doppietta di Joaquin Correa, Barella era stato il nerazzurro più pericoloso. Non solo 7 conclusioni pericolose: il report della Serie A riporta che il mediano è anche il giocatore che ha creato più occasioni da gol (4). Un numero che si aggiunge ai 74 palloni giocati, di cui 25 in avanti, con una precisione dell’89% nei passaggi. Tuttavia Barella non fa mancare il consueto supporto anche in fase di non possesso: nel suo tabellino iscrive anche 4 recuperi. Una prestazione totale, a cui è mancato solo il gol.