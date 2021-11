Biasin: «Conte, il suo obiettivo! Per questo non è rimasto all’Inter»

Fabrizio Biasin ha pubblicato un nuovo messaggio sui social network parlando dell’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, a un passo dal Tottenham.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sull’ex tecnico nerazzurro, Antonio Conte, sempre più vicino alla panchina del Tottenham (vedi articolo). “L’obiettivo di Conte è vincere, ovvio, ma soprattutto dimostrare di essere più bravo di chi lo ha preceduto. Del resto ci riesce sempre. Per questo non è rimasto all’Inter: a fronte di un paio di cessioni temeva che non sarebbe stato all’altezza di se stesso“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin