Inter, non solo Lautaro Martinez: rinnovo di Barella questione di giorni

A UN PASSO – In casa Inter è tempo di rinnovi. Dopo quello di Lautaro Martinez, di cui è arrivata oggi la tanto attesa ufficialità (vedi articolo), toccherà presto anche a Nicolò Barella. Come riporta Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale, manca poco per limare gli ultimi dettagli e trovare l’accordo definitivo, la firma sul contratto è prevista già per la prossima settimana. Accordo di cinque anni e ingaggio aumentato per il centrocampista nerazzurro in odore di fascia da capitano. Non resta molto da attendere prima dell’ufficialità. Il futuro di Barella, così come quello di Lautaro Martinez, è a tinte nerazzurre. Ormai manca solo la firma.

Fonte: gianlucadimarzio.com