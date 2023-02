Barella, contro il Porto un compito fondamentale. La fase di non possesso

Nicolò Barella sarà il centro fondamentale della partita dell’Inter contro il Porto. Il giocatore ha un compito a cui pensare durante tutto il corso del match: Simone Inzaghi è stato chiaro nel tempo e vuole risposte questa sera.

PRESSING – La fase di non possesso è una delle peculiarità del gioco di Simone Inzaghi. È un punto di forza, ma allo stesso tempo uno di debolezza. Questo dipende in particolar modo dalle prestazioni di alcuni giocatori, tra cui soprattutto Nicolò Barella. Il centrocampista è il primo uomo a staccarsi dal suo reparto per salire in pressing sul primo avversario in possesso di palla. Andare veloci sui difensori del Porto sarà importante per recuperare palla in avanti e approfittare delle carenze tecniche altrui. Il 4-4-2 di Sergio Conceicao è duro da superare, la manovra nerazzurra non sempre è stata capace di trovare la via del gol contro squadre di questo tipo. Approfittare con il pressing sarà vitale, senza però esagerare e lasciare lacune a centrocampo per i contropiedi veloci dei portoghesi. Barella dà i tempi per il recupero di palla, gli altri dovranno seguirlo per rendersi pericolosi.