Inter-Sampdoria Coppa Italia Primavera, 2-0 al 45′: Curatolo ancora in gol

Finisce 1-0 il primo tempo tra Inter e Sampdoria Primavera nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Curatolo trova il vantaggio mentre Stankovic segna il raddoppio.

PRIMO TEMPO – Dopo la vittoria per 5-4 contro l‘Hellas Verona, l’Inter Primavera affronta la Sampdoria in Coppa Italia Primavera. I nerazzurri partono subito forte con Enoch Owusu, bravo a servire Andrea Pelamatti che riesce a concludere. La conclusione viene fermata da un braccio e ne nasce una buona punizione per l’Inter. Se ne occupa Nikola Iliev che però calcia sopra la traversa. Al 22′ arriva l’1-0 dell’Inter grazie all’ennesimo assist di Iliev, questa volta per Dennis Curatolo che non sbaglia. I blucerchiati provano a rendersi pericolosi ma è brava fin qua la squadra di Cristian Chivu. La maggor parte delle azioni interiste partono dai piedi del talento bulgaro. Bravo Iliev a servire spesso Curatolo e Owusu per sfruttare la loro velocità. Al 45′ arriva il quarto gol stagionale di Aleksandar Stankovic. Dopo una bella azione personale di Mattia Zanotti, il pallone viene spazzato male dalla difesa ligure che finisce sul sinistro del centrocampista. Grande coordinazione di Stankovic che trova la rete del 2-0.

Inter-Sampdoria Coppa Italia Primavera al 45′ – Il tabellino

2 INTER-SAMPDORIA 0

Marcatori: Curatolo (I) al 22′, Stankovic (I) al 45′

INTER U19 (4-3-3): 21 Calligaris; 2 Zanotti, 28 Stante, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 7 Martini; 30 Owusu, 22 Curatolo, 11 Iliev.

In panchina: 1 Botis, 12 Bonardi, 8 Grygar, 13 Stabile, 14 Kamate, 15 Kassama, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 23 Esposito, 25 Biral, 26 Nezirevic, 27 Dervishi.

Allenatore: Cristian Chivu

SAMPDRIA U19 (4-4-2): 33 Scardigno; 38 Savio, 42 Peretti, 3 Migliardi, 43 Di Mario; 40 Uberti, 8 Paoletti, 18 Segovia; 7 Pozzato; 30 Leonardi, 9 Montevago.

A disposizione: 25 Regher, 32 Gentile, 2 Villa, 5 Cecchini Muller, 6 Pellizzaro, 10 Malagrida, 11 Chilafi, 14 Porcu, 16 Miettinen, 21 Ntanda, 23 Straccio, 24 Caruana, 29 Ivanovic, 39 Tozaj.

Allenatore: Tufano Felice

Arbitro: Claudio Petrella Assistenti: Marchetti – Fiore Marat.

NOTE – Ammoniti: Uberti (S) al 15′ Recupero: 1′ (PT).