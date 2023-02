FOTO – Materazzi ricorda Inter-Porto a le tripletta di Adriano: «Quanto eri forte!»

Marco Materazzi nel giorno di Inter-Porto valida per gli ottavi di finale di UEFA Champions League, attraverso un post pubblicato sui social ha ricordato la sfida del 2005 con la tripletta di Adriano.

COME NEL 2005 – Inter-Porto di questa sera ricorda riaffiora inevitabilmente i ricordi del 2005, non solo perché riguardava una sfida di Champions League, ma anche perché anche quella sfida oltre che giocarsi a San Siro era anche un ottavo di finale, proprio come stasera. Marco Materazzi attraverso un post pubblicato su Instagram ha ricordato quella sfida, citando un altro grande ex attaccante: «Inter-Porto di qualche anno fa con tripletta dell’Imperatore. Nemmeno tu sai quanto eri forte!». Di seguito l’immagine pubblicata sui social.

Fonte: Pagina Instagram [Marco Materazzi]