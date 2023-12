Barella, crescita da capitano: Inter-Lecce mostra un fattore

Con l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez, Nicolò Barella ha guidato la squadra in Inter-Lecce con la fascia di capitano al braccio. Mostrando tutta la sua crescita a livello di maturità e di leadership in campo.

LEADER – Come già visto con Lautaro Martinez, la fascia da capitano è un incentivo ulteriore per i giocatori nel proseguire nel loro percorso di maturità e consapevolezza in campo. L’argentino ne è un chiaro esempio, come ieri lo è stato anche Nicolò Barella. Con la fascia al braccio proprio a causa dell’assenza del numero dieci nerazzurro, il numero 23 nerazzurro ha disputato una buonissima prestazione a centrocampo, guidando la squadra con la sua leadership in campo. Ma non solo. Proprio dal suo piede arriva infatti il gol del 2-0 che concede la tranquillità all’Inter nel finale. Barella con un movimento da attaccante vero sfrutta il pregevole assist di Marko Arnautovic, aspetta che Falcone si sieda a terra e poi appoggia in rete. Ma non solo: poche proteste, poche “sbracciate”, tanta concentrazione. E tanta leadership. Lautaro Martinez ha un degno vice-capitano.