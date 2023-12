Lautaro Martinez ha reso Inter-Lecce un banco di prova, ma non è finita

Lautaro Martinez non si fermava da mesi ma adesso è stato costretto. Il capitano nerazzurro ha saltato Inter-Lecce e salterà anche la sfida con il Genoa per provare a tornare a disposizione il 6 gennaio contro il Verona. Sulla leadership dell’argentino è stato ormai detto tutto, ecco perché la partita con i salentini aveva un’importanza doppia

CONDOTTIERO – Lautaro Martinez è il goleador dell’Inter capolista di Simone Inzaghi, ma soprattutto è il capitano, il condottiero e l’anima del gruppo. Sulla sua leadership ormai consolidata si è detto di tutto, ecco perché la sua assenza ha reso la partita con il Lecce ancora più importante di quanto non lo fosse già. Non a caso Lautaro ha seguito da vicino il riscaldamento dei compagni e si è recato negli spogliatoi per stare vicino al gruppo, proprio come fanno i veri leader.

Lautaro Martinez pesa sia quando è in campo che quando non c’è: a Genova altro banco di prova

L’Inter è una squadra molto stanca e nel match con i salentini è stato piuttosto evidente, anche per questo l’assenza di Lautaro Martinez rischia di pesare non solo a livello tecnico ma anche psicologico. Per il momento la risposta dei compagni è stata buona con altri 3 punti pesanti portati a casa, seppur con una prestazione meno brillante del solito. Venerdì 29 dicembre l’Inter andrà a sfidare il Genoa di Alberto Gilardino e anche lì bisognerà stringere i denti e andare oltre l’assenza di Lautaro. Toccherà ancora una volta a Marcus Thuram e probabilmente Marko Arnautovic non far rimpiangere il numero 10 nerazzurro che ha un suo peso specifico sia quando è in campo che quando non c’è