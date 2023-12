Inter Women, un’altalena di emozioni: bilancio di mezza stagione

L’anno dell’Inter Women termina non nel migliore dei modi. La pausa per le vacanze di Natale potrebbe aiutare a ritrovare equilibrio ed energie. Ma intanto scopriamo come è andata questa prima parte di stagione nerazzurra.

PAUSA – È Natale per tutti, anche per le ragazze dell’Inter Women, che possono godersi le vacanze invernali grazie alla pausa per le festività. Il campionato di Serie A Femminile, infatti, riprenderà la seconda settimana di gennaio, quando le nerazzurre saranno impegnate in casa contro il Sassuolo Femminile. La sosta natalizia permetterà alle calciatrici di Rita Guarino di tirare le somme e, magari, di ripartire con le idee più chiare nel nuovo anno. Nel 2024 ci sarà sicuramente bisogno di trovare nuova linfa ed energia, ma anche maggior equilibrio sul campo. Guardando alla classifica di campionato dopo il completamente del girone d’andata, effettivamente, qualcosa che non sembra andare completamente per il verso giusto c’è.

CLASSIFICA – In undici partite stagionali disputate (le ultime due delle quali fanno già parte del calendario di ritorno) l’Inter Women ha conquistato 17 punti in Serie A Femminile. La posizione occupata attualmente dalle nerazzurre in classifica è il quarto posto. Ma bisogna tenere presente che i punti di distacco dalla terza, la Fiorentina Femminile, sono ben otto. In testa, invece, si trovano Roma, detentrice del titolo nella passata stagione, a 33 punti, e Juventus a quota 27. Come inseguitrice della squadra di Guarino c’è, poi, il Como, a soli due punti di distanza. Pure questo un dato non trascurabile.

BILANCIO – Anche la scorsa stagione l’Inter Women aveva terminato il campionato sotto Roma, Juventus, Fiorentina (ed anche Milan, che attualmente invece si trova nella zona bassa della classifica). Dunque il piazzamento odierno delle nerazzurre non dovrebbe stupire. Ciò che lascia un po’ di amaro in bocca, piuttosto, sono le opportunità sprecate e alcuni risultati inaspettati contro squadra medio-piccole. Dopo la prima partita della stagione, vinta contro la Sampdoria, l’Inter Women ha iniziato a perdere subito quota: il pareggio contro la Fiorentina, poi la sconfitta in casa del Sassuolo. Più accettabile la caduta a Roma, per 2-0, contro la capolista; molto meno quella sul campo del Como. Per non parlare, poi, della rovinosa disfatta a Torino: cinque gol subiti sono troppi, perfino contro la Juventus. Nel frattempo le vittorie contro Napoli, Pomigliano e, infine, Milan, hanno tamponato la situazione, aiutando a tenere alto il morale in casa Inter Women.

FINE ANNO – La chiusura, prima di Natale, non è stata delle migliori però. E quel morale, ritrovato con la vittoria nel derby, si è perso di nuovo. Il girone di ritorno, infatti, è iniziato malissimo per l’Inter Women: un pareggio contro la Sampdoria e una brutta sconfitta nello scontro diretto con la Fiorentina. La pausa, a questo punto, sembra arrivare proprio nel momento più adeguato. Col nuovo anno alle porte e ancora molte partite da disputare, un reset è quello che ci vuole per ricominciare col piede giusto. Insieme, magari, a un lavoro più appropriato e focalizzato a potenziare la fase offensiva. È la concretezza in area di rigore ciò che finora è mancato più di tutto all’Inter Women e, soprattutto, ciò che servirà a partire da gennaio per cercare di recuperare terreno in Serie A Femminile.