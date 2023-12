Inter, è il momento dell’allungo: situazione eccezionale fino a febbraio

Dopo la vittoria contro il Lecce, per l’Inter si prospetta un Natale a +4 sulla Juventus seconda in classifica. Ma anche il momento di riposare e di recuperare il più possibile i giocatori indisponibili, grazie al fatto di poter giocare una volta a settimana.

SITUAZIONE ECCEZIONALE – L’Inter non è sicuramente abituata a giocare una volta a settimana, considerando le tante competizioni in cui è impegnata. Ma ora, complice la pausa della Champions League e l’eliminazione dalla Coppa Italia, per Simone Inzaghi arriva il momento in cui poter recuperare le energie e preparare al meglio ogni partita, grazie alla possibilità di concentrarsi soltanto sul campionato. Almeno fino a fine febbraio, quando l’Inter sarà poi impegnata nel doppio confronto europeo contro l’Atletico Madrid. Una situazione da sfruttare già da ora, con le due gare contro Genoa e Verona che si giocheranno a una settimana di distanza (rispettivamente venerdì 29 dicembre e sabato 6 gennaio). Utili anche per recuperare gli indisponibili come Denzel Dumfries, Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Il momento giusto per cercare di allungare il più possibile in campionato.