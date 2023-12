Inter, occhio al Genoa! Ammazza-grandi con aiutone al Milan

Archiviata la pratica Lecce, l’Inter si gode il Natale prima di preparare la partita di venerdì in trasferta a Marassi contro il Genoa. Una squadra, quella rossoblu, che non va presa sottogamba. Lo dimostra lo score stagionale contro le grandi, fatto salvo un grosso aiuto concesso al Milan nella gara contro i rossoneri.

AMMAZZA-GRANDI – Tredicesimo in classifica, il Genoa che venerdì affronterà l’Inter, sta facendo un campionato di tutto rispetto. Merito anche delle prestazioni in stagione contro le big, che hanno visto i rossoblu conquistarsi una nomea di “Ammazza-grandi”. Nel dettaglio la squadra di Alberto Gilardino ha vinto contro la Lazio in trasferta per 0-1, per poi fermare sul pareggio – a Marassi – il Napoli (2-2), la Juventus (1-1) e abbattere la Roma con un perentorio 4-1. Solo il Milan tra le big del campionato è passato a Marassi, ma soltanto grazie a un enorme aiuto per un fallo di mano non fischiato a Pulisic sul gol decisivo. Insomma, una squadra – quella ligure – decisamente da non prendere sottogamba, specialmente in casa. Dove l’Inter sarà ospite per proseguire con la corsa in campionato e per cercare di prendere punti là dove i diretti rivali bianconeri non sono riusciti.