Barella, è arrivato il momento: l’esame di maturità in maglia Inter è ora

Barella è talmente importante per l’Inter che metterlo nelle condizioni migliori di far bene è un dovere di Inzaghi. In un periodo delicato come questo, è altrettanto doveroso chiedere al numero 23 nerazzurro di alzare l’asticella

ESAME TRICOLORE – In Europa è mancato per colpa sua, a causa di una squalifica – di due giornate – in UEFA Champions League evitabile. Ma in Italia è tutto ancora da scrivere. Prima in Serie A, poi anche in Coppa Italia, che resta un obiettivo da centrare. La stagione di Nicolò Barella, finora caratterizzato da tanti alti e altrettanti bassi, è arrivata a un punto di svolta. Forse un bivio. Di sicuro un passaggio fondamentale. L’Inter ha bisogno del miglior Barella possibile in queste ultime undici-dodici partite stagionali. La possibile assenza di Marcelo Brozovic anche in Inter-Fiorentina (vedi aggiornamento) è un segnale. E se Simone Inzaghi può provare un paio di alternative, dal regista Hakan Calhanoglu (vedi focus) alla mezzala Roberto Gagliardini (vedi focus) passando da Arturo Vidal tuttofare, di certo non può rinunciare a Barella. Nel suo ruolo di mezzala, dopo il fallimento del test da finto regista senza Brozovic. La maturità del classe ’97 sardo può spostare non solo gli equilibri tattici dell’Inter di Inzaghi ma anche e soprattutto le chance scudetto nerazzurre. Si parla tanto di Barella capitan futuro, è ora di dimostrare questa leadership.