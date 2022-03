Esposito non basta: assist splendido ma anche il Basilea è fuori dall’Europa

Esposito di nuovo protagonista in Europa con la maglia del Basilea ma non serve a nulla ai fini del passaggio del turno. Il club svizzero in cui gioca il classe 2002 in prestito dall’Inter saluta l’Europa League al termine di Basilea-Marsiglia

BASILEA FUORI – In Svizzera il rigore sbagliato da Amine Harit al 35′ è il primo buon segnale per il Basilea, seguito dal vantaggio nella ripresa. Il gol di testa segnato Dan Ndoye al 62′, sul meraviglioso assist di Sebastiano Esposito – praticamente nei panni di un’ala sinistra a piede invertito – illude gli svizzeri. Il pareggio dell’ex romanista Cengiz Under al 74′ rovina tutti i piani, infatti. E il Basilea, già virtualmente eliminato, crolla nel recupero. Al 93′ Valentin Rongie fissa il risultato di Basilea-Marsiglia sull’1-2 finale. Un risultato fotocopia di quanto visto a Marsiglia (vedi articolo). Ciò permette di qualificare l’Olympique Marsiglia di qualificarsi ai Quarti di Finale di UEFA Europa League, proprio come l’Atalanta (vedi articolo). Per Esposito, comunque, un’altra buona prova internazionale. E l’Inter non può che apprezzare. Il classe 2002 è rimasto in campo per tutta la durata della partita. Nel finale spazio anche per il compagno di reparto Darian Males, classe 2001 svizzero sempre in prestito dall’Inter al club rossoblù.