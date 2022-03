Calhanoglu e la strana gestione di Inzaghi all’Inter: doppio play sì, unico no

Calhanoglu è centrale nel progetto tecnico dell’Inter ma forse non così tanto da prendere la squadra per mano. Almeno questo sembra essere il pensiero di Inzaghi, che non ha ancora affidato la regia nerazzurra in maniera esclusiva al centrocampista turco

PLAY ATIPICO – La svolta tattica dell’Inter di Simone Inzaghi è passata e passerà ancora dal ruolo dei mediani. Tre, per la precisione. L’impostazione di Hakan Calhanoglu da mezzala sinistra è servita per far maturare tatticamente il “numero 10” turco, che in maglia nerazzurra ha dovuto abbondare la trequarti. Almeno nel sistema basico. E le prestazioni individuali di Calhanoglu, da centrocampista tuttofare, hanno innalzato quelle collettive della squadra. Nello specifico, Calhanoglu spesso si è affermato come secondo regista dell’Inter. Ovvero, il secondo sbocco per la manovra nerazzurra quando il primo viene schermato. Ed è un compito che spesso porta a termine con ottima fattura. A questo punto, una domanda sorge spontanea: in assenza del “regista” Marcelo Brozovic, perché Simone Inzaghi non affida la regia nerazzurra a Calhanoglu? La presenza del centrocampista croato non è ancora certa in Inter-Fiorentina (vedi aggiornamento) e guai a ripetere gli esperimenti fallimentari già visti nelle altre occasioni senza Brozovic. La rosa dell’Inter abbonda di mezzali, non di registi. E se Inzghi apprezza Calhanoglu nel ruolo di doppio play, senza Brozovic inizi a lavorarci anche come playmaker unico…