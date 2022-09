Asllani titolare, se non ora quando? In Inter-Roma merita una chance

Kristjan Asllani potrebbe trovare spazio in Inter-Roma. Il centrocampista ex Empoli, in assenza di Brozovic, merita una chance per mostrare le sue qualità

DEBUTTO – Kristjan Asllani potrebbe scendere in campo dal 1′ in Inter-Roma. Per l’ex Empoli si tratterebbe del debutto assoluto da titolare con la nuova maglia con cui, ad oggi, ha trovato poco spazio. Inzaghi dovrebbe scegliere l’albanese come naturale sostituto di Brozovic, assente contro i giallorossi per infortunio (e per squalifica, ndr). Come spesso accade, però, visto anche il momento di difficoltà attraversato dalla squadra, Inzaghi potrebbe optare per una soluzione più “conservativa”, rimandando ulteriormente il debutto del classe 2002. Un errore da non commettere.

CHANCE – Asllani merita una chance dal 1′. Il giocatore è stato prelevato dall’Empoli anche per sopperire all’assenza di Brozovic che, lo scorso anno, pesò come un macigno sulle sorti del campionato anche per l’assenza, all’interno della rosa di Inzaghi, di un naturale sostituto. Intestardirsi con soluzioni più conservative, ma dannose per l’identità di gioco della squadra, con l’utilizzo ad esempio di Gagliardini nel ruolo di centrale di centrocampo, non farebbe altro che acuire i problemi di manovra che l’Inter ha mostrato in questo avvio stagionale. In tempi difficili è necessario essere coraggiosi, per dare una svolta netta alla stagione: Asllani sembra pronto a raccogliere la sfida, lo sarà anche Inzaghi?