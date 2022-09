Inter-Roma, c’è anche un rebus difesa: servirebbero due Acerbi

Inter-Roma non sarà una partita facile per Inzaghi, fin dalla scelta delle formazioni. Oltre ai problemi a centrocampo infatti c’è da risolvere un rebus difesa. La cui soluzione più semplice sarebbe quella di schierare Acerbi in due ruoli.

SECONDO REBUS – In vista di Inter-Roma tiene banco la composizione del centrocampo nerazzurro. Chi farà il regista? Chi l’interno? Calhanoglu troverà minuti? Ma per il big match Inzaghi deve risolvere anche un altro rebus. Quello relativo alla difesa. Perché arrivare alla linea titolare non è semplice come può sembrare.

PARADOSSO ACERBI – Come punto di partenza c’è un paradosso. A Inzaghi infatti servirebbero due Acerbi. Proprio lui, l’ultimo arrivato, il meno desiderato, il meno considerato. In questo momento infatti l’ex Lazio sarebbe la migliore opzione sia da centrale, ruolo che ha coperto da titolare nelle ultime due gare con Viktoria Plzen e Udinese, che a sinistra, dove ha giocato in nazionale. Lasciate sedimentare un attimo questo concetto, perché sì sono queste le condizioni della difesa dell’Inter. Vediamo perché.

PROBLEMA CENTRALE – Il discorso sul ruolo di centrale è quello più intuitivo, anche perché già visto. C’è un motivo se Inzaghi ha voluto Acerbi e lo ha fatto partire titolare. Il motivo si chiama de Vrij. L’olandese, per farla breve, non è più affidabile. Né in difesa né in impostazione. E sembra anche difettare in quella personalità che in un momento di difficoltà tanto servirebbe. Il ballottaggio al centro della linea insomma è aperto. Con l’ex Lazio in vantaggio. Ma come detto, il numero quindici servirebbe anche a sinistra. In un ruolo in emergenza, anche se non percepita.

CHI A SINISTRA? – Il titolare nello spot di braccetto sinistro è chiaramente Bastoni. Che però sta vivendo una stagione difficile, difficilissima, la più difficile della sua carriera. Con un probabile ritardo di condizione e una serie di errori tecnici non da lui. Udinese-Inter è stato il punto più basso, ed è stata l’ultima partita prima della sosta. Non c’è alcuna garanzia che nella parentesi con l’Italia si sia ripreso. Anzi, il fatto che Mancini gli abbia preferito Acerbi potrebbe essere un indizio. Che crea appunto la necessità ad Inzaghi di avere un doppione del mancino ex Lazio, visto come si è disimpegnato in maglia azzurra giocando pure in sinergia con un altro interista. La composizione ideale della difesa vedrebbe quindi due Acerbi titolari, da schierare sia a sinistra che in mezzo. Anche perché l’alternativa classica al numero novantacinque, cioè Dimarco, può servire come esterno alto e quindi non essere disponibile in questo ballottaggio. Un bel rebus per il tecnico. Sperando che per risolverlo non vada in tilt come con l’Udinese.