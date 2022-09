Inter-Roma, Calhanoglu verso convocazione. Match da ex per 2 nerazzurri

Inter e Roma si sfidano nel big match del campionato di Serie A previsto domani alle ore 18. Hakan Calhanoglu verso la convocazione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo le partite con l’Argentina, Lautaro Martinez sarà in campo dal primo minuto in Inter-Roma. Accanto al Toro esserci Edin Dzeko. Romelu Lukaku invece non dovrebbe essere convocato. Infatti l’attaccante belga ha svolto soltanto personalizzato individuale in campo. A centrocampo Hakan Calhanoglu dovrebbe essere nella lista dei convocati, andando però in panchina. Al posto del turco Henrikh Mkhitaryan. Chance dal primo minuto per Kristjan Asllani, al posto di Marcelo Brozovic. Sulle fasce Denzel Dumfries e Federico Dimarco. In difesa Francesco Acerbi dovrebbe essere preferito a Stefan De Vrij.

Fonte: Sport.Sky.it