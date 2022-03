Agoumé esempio ‘perfetto’ del modello Inter. E guai a definirlo vice-Brozovic

Agoumé è uno dei talenti di proprietà dell’Inter che non trovano spazio in maglia nerazzurra. Il centrocampista francese sta maturando altrove, attirando su di sé l’interesse di altre squadre. Un problema da gestire molto più serio di trovare il vice-Brozovic, perché il modello nerazzurro oggi non prevede uno step importante e così si assume dei rischi

PASSAGGIO FRANCESE – La stagione di Lucien Agoumé in prestito al Brest finora può definirsi soddisfacente. Il centrocampista classe 2002 è stato messo al centro del progetto e non solo per via della maglia numero 10, che di certo non si sposa con il suo ruolo. E soprattutto con le sue caratteristiche. Se ci soffermassimo solo sui numeri, di Agoumé non potremmo parlare positivamente. Con 0 gol e altrettanti assist, ma 6 ammonizioni in 25 presenze, l’ormai 20enne scuola Sochaux non sta scrivendo la storia del calcio francese. Le prestazioni di un giovane, però, vanno viste da un’altra prospettiva. Pur essendo ancora incompleta, la maturazione calcistica di Agoumé grazie al Brest è in fase di sviluppo. Il mediano in prestito dall’Inter sta dimostrando di poter giocare tra i professionisti. A questo punto la domanda è doverosa: è già pronto per la Serie A?

FAKE BROZOVIC – Ed è esattamente questa la domanda a cui dover rispondere, ora. No, Agoumé non è pronto per imporsi in Serie A a 20 anni. O meglio, non è pronto per farlo con la maglia dell’Inter. Avrebbe potuto continuare la sua crescita a La Spezia o forse andare a Empoli o Sassuolo per giocare senza pressioni. Gli sarebbe servito. Perché oggi Agoumé non avrebbe un ruolo nell’Inter. Nemmeno quello di alternativa a Marcelo Brozovic, visto che il francese deve ancora fare lo step tecnico-tattico per poter imporsi davanti alla difesa con la qualità del croato. Si parla di un talento acerbo, grezzo. Che gioca per crescere. Perché in Francia sì e in Italia no? Questo è un altro discorso, culturale più che calcistico.

MODELLO NERAZZURRO – La certezza è che all’Inter, senza seconda squadra Under-23 in Serie C, Agoumé oggi riscalderebbe la tribuna. E al più troverebbe spazio come fuoriquota della formazione Under-19 nel Campionato Primavera 1. Ecco perché l’Inter ha optato per il prestito in Patria. In assenza di un progetto di raccordo tra Prima Squadra e Under-19, meglio far giocare Agoumé altrove anziché trattenerlo a Milano. Non sarebbe stato il vice-Brozovic e magari non lo sarà nemmeno nella prossima stagione, ma questo non è un problema. Il problema è che ai classe 2003 più talentuosi si prospetta lo stesso futuro di Agoumé lontano da Appiano Gentile. Perché il modello Inter non prevede la seconda squadra: il vice-Brozovic va formato lì, strategicamente. E Agoumé è l’esempio perfetto di un modello imperfetto, nel 2022.