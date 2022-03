Juventus-Inter mai così importante mai così lontana nel caos totale italiano

Juventus-Inter rischia di diventare un incubo tutto italiano nella settimana che precede la partita. E dopo quei 90′, anche in casa bianconera e/o nerazzurra non saranno solo gioie

DERBY NEL CAOS – Pensare che Juventus-Inter sia la partita più importante della prossima settimana in Italia devasta un Paese intero. L’eliminazione della Nazionale Italiana prima ancora di poter sfidare il Portogallo scombina i piani generali. Ci si sofferma sull’inutilità di Turchia-Italia e soprattutto sui problemi che hanno portato al fallimento azzurro. Troppo tardi. La Serie A ripartirà il prossimo weekend con il Derby d’Italia che deciderà quasi sicuramente quale delle due squadre potrà ancora contendere lo Scudetto al Milan e al Napoli fino a maggio. Così importante? Sì. Per l’Inter di Simone Inzaghi, che non può più sbagliare. E per la Juventus di Massimiliano Allegri, che sotto sotto ci crede eccome. Ma oggi Juventus-Inter è lontanissima, non solo a livello temporale. Le critiche e le polemiche che porteranno alla vigilia caratterizzano almeno una settimana intera. Gli allenatori non sanno ancora che giocatori avranno a disposizione. E c’è una certezza: gli italiani titolari, al più, saranno due-tre a squadra… Ed è il male minore.