Onana miracolo su Slimani, poi prende gol: il Camerun perde con l’Algeria

Il Camerun di Onana si allontana dai Mondiali. Nell’andata dei play-off africani di qualificazione a Qatar 2022 è l’Algeria a vincere con un gol di Slimani, in precedenza fermato dal prossimo portiere dell’Inter. Finisce 0-1, ritorno martedì alle 21.30.

SCONFITTA – Niente da fare per André Onana, che rischia di non andare ai Mondiali e rimanere quindi a disposizione dell’Inter a novembre e dicembre. Il Camerun esce sconfitto 0-1 dall’Algeria nella partita di andata dei play-off africani. Al 13′ errore difensivo, Islam Slimani si invola verso la porta e calcia potente col destro trovando il miracolo di Onana. Il portiere dell’Ajax, prossimo nerazzurro, al 40′ prende però gol: punizione da sinistra, colpo di testa proprio di Slimani e Onana riesce solo a toccare sulla traversa senza evitare lo 0-1. Il risultato non cambia più, nonostante undici minuti di recupero dovuti a un’interruzione per lo spegnimento di alcuni riflettori.